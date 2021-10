Faenza. Modifiche alla viabilità in via Pistocchi e in corso Saffi

Il Comune di Faenza segnala le seguenti modifiche alla viabilità:

I giorni 13 – 14 – 15 ottobre 2021 dalle 7.30 alle 18 in via Pistocchi divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di soccorso e di emergenza.

Dal 12 al 15 ottobre e dal 18 al 22 ottobre 2021 dalle 8.00 alle 18 in corso Saffi, nel tratto compreso tra via Baroncini e via Manfredi, SENSO UNICO ALTERNATO regolato da movieri.