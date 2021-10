Scatta la lite e compare un cutter: aggressione sventata in centro a Ravenna

Nel primo pomeriggio di domenica scorsa, 10 ottobre, la Polizia di Ravenna è intervenuta nei pressi di un pubblico esercizio del centro cittadino per la segnalazione di un’aggressione.

Sul posto la vittima, un uomo, ha dichiarato ai poliziotti che poco prima, mentre si trovava all’interno del negozio, era arrivata una persona a lui conosciuta che lo aveva ‘invitato’ ad uscire all’esterno. Secondo il racconto, una volta fuori dall’attività commerciale, tra i due era nata una discussione sfociata poi in uno scontro fisico, durante il quale l’aggressore avrebbe impugnato un cutter che portava con sé, per poi lanciarsi contro la vittima, ma l’azione era stata interrotta dall’intervento di altre persone che avevano assistito all’accaduto.

Il presunto aggressore, che nel frattempo si era allontanato dal luogo dei fatti, è stato rintracciato poco dopo dagli agenti della Volante. L’uomo è stato identificato per un 50enne, cittadino italiano, noto alle forze dell’ordine, ed è stato trovato in possesso di un cutter della lunghezza complessiva di 26 cm, di cui 10,5 cm di lama.

In seguito alla colluttazione la vittima si è recata in Ospedale per le cure del caso, dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Il cutter è stato sequestrato e il 50enne denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ravenna per i reati di porto di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali aggravate.