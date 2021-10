Cocaina negli slip e marijuana a casa: pusher arrestato a Faenza

A seguito di segnalazioni da parte di cittadini sono stati effettuati controlli mirati nella zona industriale di Faenza da parte dei Carabinieri della Stazione di Faenza.

Nella fattispecie, l’autovettura d’istituto stava transitando quando i Carabinieri hanno notato due macchine parcheggiate in maniera insolita in una zona isolata: i due conducenti erano davanti a uno dei veicoli e, alla vista dei militari, uno dei due si è allontanato di fretta con fare sospetto.

I carabinieri hanno così deciso di controllare l’uomo rimasto sul posto, dalla cui auto proveniva un forte odore tipico della marijuana. I militari hanno chiesto al ragazzo, un faentino del ’92, di consegnare spontaneamente la sostanza, ma il ragazzo ha affermato di non esserne in possesso. Sottoposto a perquisizione il veicolo, i carabinieri hanno trovato 0,58 grammi di marijuana, nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire 6,50 grammi di cocaina, occultata negli slip. La perquisizione è continuata nell’abitazione, a Faenza, dove è stata trovata altra marijuana così ripartita: 40 grammi in un contenitore di metallo blu nel sottoscala, 528 grammi riposta in una cassetta di legno collocata nel giardino di pertinenza dell’abitazione e all’esterno della stessa, di fianco alla porta d’ingresso c’era un mobiletto da esterno ove è stato rinvenuto un bilancino di precisione e 13 bustine in cellophane utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il ragazzo, a quel punto, ha ammesso che la sostanza fosse sua. Visti i precedenti specifici, tenuto conto dell’evidenza dei fatti e cioè che tutta quella droga era destinata alla vendita a terzi, il giovane è stato arrestato. L’arrestato ha trascorso la notte presso la camera di sicurezza della caserma per poi essere collocato presso il carcere di Ravenna come disposto dal Pm D.ssa Marilù Gattelli. L’arresto è stato convalidato dal GIP Janos Barlotti e il ragazzo è stato messo ai domiciliari.