Inizieranno giovedì 14 ottobre gli eventi per il 77° Anniversario della liberazione di Cervia

Inizieranno giovedì 14 ottobre le celebrazioni per il 77° Anniversario della liberazione di Cervia, avvenuta il 22 ottobre 1944, “per riaffermare i valori della libertà, della pace e della convivenza fra i popoli”

Il programma

Giovedì 14 ottobre: alle 13.30 “Pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro nei Cippi dei Caduti di Cervia, Pinarella” con la partecipazione degli alunni della scuola primaria “G. Deledda” Organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti” (In caso di pioggia è rinviata al 21 ottobre)

Ritrovo nel cortile Scuola “G. Deledda” via Pinarella

Sabato 16 ottobre: ore 14.30 “Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi” Organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti” Ritrovo Piazza Garibaldi

Venerdì 22 ottobre : ore 16.00 Inaugurazione mostra “Carte e Tavole” a cura di Annalisa e Fulvio Penso Organizzata dall’Associazione culturale “Menocchio”. La mostra rimarrà aperta fino al 2 novembre tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 Sala Rubicone;

ore 21.00 Spettacolo teatrale “Agenda resistente” ispirato ai racconti della staffetta partigiana Elide Cenacchi, con Silvia Dall’Ara e Michele Zizzari, regia Michele Zizzari Teatro comunale “Walter Chiari”

Sabato 23 ottobre: ore 8.30 Deposizione corone sui cippi del territorio cervese

Domenica 24 ottobre; ore 7.00 Ritrovo fino alle ore 9.00 della colonna Gotica Romagna con colazione offerta dalla Proloco Riviera dei Pini. “La Casina” Parco Gemelli Tagliata di Cervia

ore 10.00 Gotica Romagna. Rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca Piazza Garibaldi

ore 10.00 Concerto corpo bandistico “Città di Cervia” in Piazza Garibaldi

ore 10.30 Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico Ritrovo in Piazza Garibaldi

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni e delle norme legislative sul coronavirus