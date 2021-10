Diramazione per Ravenna: chiusa nella notte tra il 15 e il 16 ottobre l’uscita dello svincolo di Lugo

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22 di questa sera, venerdì 15, alle 6 di sabato 16 ottobre, sarà chiuso lo svincolo di Lugo,

in uscita per chi proviene da Ravenna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Cotignola.