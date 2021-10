In piazza a Ravenna contro la povertà, i vecchi e nuovi fascismi e in solidarietà a Mimmo Lucano

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della povertà” sono tante le iniziative che verranno organizzate in tante piazze. Fulcro principale sarà Roma, dove domani si tiene anche la manifestazione nazionale in solidarietà alla Cgil, la cui sede romana è stata teatro dell’attacco squadrista dei giorni scorsi, ma anche a Ravenna verrà organizzato un presidio sabato 16 ottobre in piazza del Popolo, dalle 9.3 alle 11.

“Abbiamo deciso con le nostre associazioni, in contatto con i nostri referenti a Roma, di mantenere l’appuntamento nelle città – spiegano i referenti locali della manifestazione -. Sarà una occasione, diffusa in molti luoghi, in Italia, per creare una grande e antifascista solidarietà, un ponte fra i principi di uguaglianza solidale della nostra Costituzione e il difficile presente, che ci chiede pratiche quotidiane di antifascismo e di solidarietà, un ponte che unirà il 16 ottobre di Roma a tutte e tutti noi. Invitiamo le cittadine e i cittadini che non potranno andare a Roma, sabato prossimo, a raggiungerci “.

Oltre al tema dell’eliminazione della povertà, la manifestazione è si richiama all'”uguaglianza e la giustizia sociale, per la nostra solidarietà antifascista alla CGIL, per la vicinanza a Mimmo Lucano”.

“Da tempo – siamo un buon numero di associazioni ravennati – stiamo preparando la nostra presenza in piazza del Popolo per la giornata

internazionale dedicata alla eliminazione della povertà. Siamo associazioni che promuovono la conoscenza della Costituzione e dei principi

costituzionali della solidarietà, associazioni che ogni giorno operano sul campo per concrete azioni di aiuto a chi è in difficoltà estrema, senza cibo e senza casa, movimenti che operano per il bene comune e per un mondo che riconosca dignità alle persone, e per la salute dell’intero pianeta – spiegano gli organizzatori -. A queste universali buone ragioni, aggiungiamo, dopo le azioni squadristiche

di sabato scorso contro la sede nazionale della CGIL a Roma, la nostra piena solidarietà alla CGIL e saremo in piazza – come ci invitano a fare unitariamente i sindacati confederali – anche per dire NO ad ogni forma di fascismo, vecchio e nuovo. Aggiungiamo, inoltre, la nostra solidarietà a Mimmo Lucano, per la sua umanità accogliente”.

Le associazioni promotrici

NUMERI PARI- ARCI- LIBERA – Comitato in difesa della Costituzione di

Ravenna – Coordinamento per la Democrazia Costituzionale della provincia di

Ravenna – Femminile Maschile Plurale – Libertà e Giustizia, circolo di

Ravenna.

Aderiscono

Amici di Rekko7 – Amici di Lourène – Amnesty – ANPI Ravenna – Avvocato di Strada – Black lives

matter – Casa delle Donne “Associazione Libere Donne” – CGIL – Comitato cittadino antidroga –

Dormitorio Re di Girgenti o.d.v – Comitato Rompere il silenzio – Fridays for future –

Legambiente – Ora e sempre RESISTENZA o.d.v.