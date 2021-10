Inaugurata a Savio la targa in memoria di Laura Burioli per il suo grande impegno sociale

Questa mattina, nel giardino della Scuola statale dell’infanzia “Maria Montessori” a Savio è stata scoperta la targa in memoria di Laura Burioli, a riconoscimento del grande impegno sociale profuso a favore della comunità. Questo il testo della targa: “La Città di Cervia in memoria di Laura Burioli (1952- 2020). Per l’impegno sociale, la promozione del volontariato e della solidarietà, ideatrice e animatrice di tante iniziative benefiche. Una vita di dedizione, passione e amore per il prossimo e per la comunità di Savio. Con riconoscenza nell’affettuoso ricordo”.

Hanno partecipato all’iniziativa l’Assessore alla Partecipazione Cesare Zavatta, l’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi, la presidente del Consiglio di zona di Savio Lorena Berti e il consigliere Roberto De Pace, il marito di Laura Burioli Francesco Balsamo e i familiari, le associazioni e i tanti amici che hanno aderito al Comitato per Laura, i bambini della scuola Montessori con i loro insegnanti.

Laura Burioli, scomparsa nel 2020, si è impegnata per oltre 20 anni a Savio, organizzando iniziative e portando avanti progetti e collaborazioni per favorire la socializzazione e la solidarietà della comunità. Consigliera del Cdz, Laura amava in particolare organizzare iniziative dedicate ai bambini e ai disabili. Tra i tanti progetti ai quali Laura ha lavorato figurano anche quelli portati avanti in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Cervia e Ravenna, come il Controllo del Vicinato e le Badanti di quartiere. Per mantenere vivo il ricordo di Laura e del suo impegno, il marito Franco Balsamo e i familiari hanno dato vita al “Comitato per Laura”, al quale hanno aderito numerose associazioni di volontariato ed enti che hanno collaborato con lei, oltre a tanti cittadini.

La cerimonia è inoltre stata l’occasione per ricordare anche Giorgia Sabbatani, la ragazza di Savio scomparsa nel 2010 in un incidente stradale, alla quale è dedicato il monumento dello scultore Giuliano Giuliani, realizzato nel decimo anniversario della disgrazia e posizionato a pochi metri dalla targa per Laura.