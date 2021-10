Inseguimento nella notte a Ravenna: auto con targa rubata scappa all’alt della Polizia

Inseguimento nella notte a Ravenna in viale Gramsci, proseguito fino in via Bassa. Una pattuglia della Polizia di Ravenna, durante le attività di controllo e presidio del territorio, attorno alle 2 ha individuato un’auto, con una targa non corrispondente. Gli agenti hanno dunque intimato l’alt alla vettura, attivando i lampeggianti, ma a questa richiesta l’auto ha risposto dandosi alla fuga.

L’inseguimento è proseguito fino a via Bassa, strada a fondo chiuso e quando gli occupanti della vettura si sono resi conto di essersi infilati in un vicolo cieco, hanno abbandonato l’auto, proseguendo la fuga a piedi nei campi circostanti.

Gli agenti hanno tentato di raggiungerli ma, complice il buio delle ore notturne, ne hanno perso le tracce. Le indagini per risalire all’identità dei fuggitivi sono in corso. È possibile che stessero preparandosi a compiere furti o rapine.