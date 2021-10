“La sanità che vogliamo”: incontro in Rocca a Lugo con l’assessore Donini e l’On. Rizzo Nervo

Si terrà lunedì 18 ottobre alle 20.30, nel Salone Estense della Rocca in Piazza Martiri 1 Lugo, l’iniziativa “La sanità che vogliamo” organizzata dal Partito Democratico di Lugo città e sarà un’occasione di incontro e confronto diretto fra i cittadini ed importanti figure di riferimento in ambito sanitario.

Interverranno infatti Raffaele Donini. assessore alla Sanità della regione Emilia Romagna e l’onorevole Luca Rizzo Nervo, membro della commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. Al dibattito saranno presenti anche esponenti locali tra cui Gianmarco Rossato segretario dell’Unione comunale del PD di Lugo e Laura Matteucci medica e componente del Direttivo del Circolo del PD di Lugo Città.

“La pandemia nel nostro paese ha messo a nudo i limiti di una sanità che negli ultimi anni, in nome del risanamento pubblico, aveva subito tagli nella spesa corrente e negli investimenti e in alcune regioni anche consistenti processi di privatizzazione – spiegano gli organizzatori dell’incontro -. La tutela della salute, quale diritto fondamentale dell’individuo e di interesse della collettività, e un servizio sanitario efficiente oggi si stanno dimostrando condizioni fondamentali per la crescita e lo sviluppo di un territorio”.

La cittadinanza è invitata. E’ possibile seguire l’iniziativa anche sulla pagina Facebook del PD di Lugo.