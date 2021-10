Il freddo non ha fermato il secondo appuntamento degli Ecocentrici svoltosi al bagno Kuta di Punta Marina di Ravenna. Più di 50 persone si sono radunate provviste di sacchetti e guanti, ovviamente riciclabili, per pulire la spiaggia e le zone limitrofe da plastica e rifiuti.

Un’affluenza decisamente maggiore alla prima raccolta che ha prodotto risultati al di sopra delle aspettative.

Dopo aver raccolto più di 40 sacchetti, la giornata è proseguita a suon di pietanze vegetariane, a dimostrazione del fatto che anche nella cucina, non è necessario rinunciare al gusto per essere parte integrante della green revolution.

L’obiettivo dell’iniziativa, e della fondazione in sé, è quello di dare un segnale forte dai giovani per la società, sull’importanza del prendersi cura del nostro pianeta ad iniziare dalle sue spiagge.

Questo è infatti solo il secondo appuntamento di una lunga serie che spera di coinvolgere il maggior numero di persone possibile e di educare ragazzi e non, ad un nuovo lifestyle impostato nel rispetto dell’ambiente.

“Contenti e piacevolmente stupiti del grande entusiasmo dimostrato dai numerosi partecipanti. E’ stato impressionante vedere come una spiaggia apparentemente pulita nascondesse tanti rifiuti, soprattutto microplastiche – concludono i ragazzi del direttivo Gli Ecocentrici -. Abbiamo in programma per fine novembre un evento divulgativo che presenteremo online nei prossimi giorni.”