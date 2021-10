Schianto all’alba a Marina Romea: 21enne grave al Bufalini di Cesena

Un brutto incidente stradale si è verificato alle prime luci dell’alba di questa mattina, domenica 17 ottobre a Marina Romea, via delle Valli, all’altezza dell’incrocio con viale Italia.

Un giovane di 21 anni, alla guida di una Citroen C3 ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro il tronco di un albero tagliato a bordo strada.

Sul posto, assieme ai sanitari del 118, arrivati con ambulanza, auto con il medico a bordo ed elicottero, sono accorsi gli agenti della Polizia locale di Ravenna, per i rilievi di rito e per definire la dinamica del sinistro.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena in codice 3 di massima gravità, ma a quanto pare non in pericolo di vita. Si tratta di un giovane residente a Piangipane.