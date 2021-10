Cervia, è possibile richiedere i contributi su rinegoziazione del contratto di affitto entro il 29 ottobre

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il Programma regionale per la concessione di contributi destinati alla rinegoziazione dei contratti di locazione. Anche per i cittadini residenti a Cervia fino al 29 ottobre è possibile presentare domanda per la rinegoziazione dei canoni di locazione.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica si trovano ai link: – https://www.comunecervia.it/citta/notizie-dagli-uffici/notizia/sostegno-allaffitto.html – www.comune.ra.it.

La domanda può essere presentata presso l’Ufficio Casa del Comune di Ravenna – Viale Farini 26 – Ravenna. Per chiarimenti chiamare il numero 0544/210156 da Lunedì a Venerdì dalle 11.30 alle 13.30.

Inoltre, a seguito di specifico protocollo sottoscritto con le organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, dal Comune di Cervia specificano che è possibile farsi assistere nella gestione della pratica di rinegoziazione dai seguenti organismi e sindacati: Associazione piccoli proprietari edilizia (Appe – Confedilizia Ravenna), Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (Asppi), Unione piccoli proprietari immobiliari (Uppi), Associazione piccoli proprietari case (Appc), Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (Sunia), Sindacato inquilini casa e territorio (Sicet), Unione nazionale inquilini ambiente e territorio (Uniat).

Il contributo è erogato una tantum al locatore. La rinegoziazione prevede la riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato, oppure la modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato per aiutare le famiglie con Isee fino a 35.000 euro a fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone. Sono esclusi dai contributi legati alla rinegoziazione coloro che hanno già usufruito nello stesso anno di un contributo del “Fondo per l’emergenza abitativa” o di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” e coloro che sono assegnatari di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica.