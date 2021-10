Anziana scomparsa tra le colline di Marzeno: in molti impegnati nelle ricerche

Come riporta un articolo de Il Resto del Carlino, è da ieri mattina, lunedì 18 ottobre, che una 78enne si è allontanata dalla sua casa in via Moronico tra le colline di Marzeno, frazione del brisighellese, alla quale non ha più fatto ritorno: al momento della scomparsa, la donna indossava pantaloni scuri e una felpa grigia con una stampa di fiori rossi.

Le ricerche, velocemente attivate da Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, e proseguite fino a tarda notte, non hanno però ancora dato risultati. Il ‘campo base’ di coordinamento delle ricerche al momento è stato allestito nell’abitazione della donna, dove vive anche la sua famiglia.