Nuovo presidio dei “no Green Pass” a Ravenna. Disagi in via Baiona e via Trieste

AGGIORNAMENTO 12,30: Un gruppo di protestatari No Green Pass si sta spostato in Via Trieste con l’intenzione di impedire la circolazione delle auto. Il gruppo sarebbe circa all’altezza della Rosetti Marino, tra la rotatoria e il ponte mobile. La forza pubblica sta intervenendo.

La nuova manifestazione dei no Green Pass era iniziata intorno alle 9 di questa mattina, 19 ottobre, nella zona portuale di Ravenna, dopo quella di ieri che ha causato diversi disagi e principalmente l’interruzione del traffico lungo la Classicana.

Una cinquantina di persone con qualche striscione si è riunita in via Baiona, nei pressi dell’azienda Italmet per protestare ancora una volta contro l’introduzione del Green Pass obbligatorio nei posti di lavoro.

Sul posto sono presenti agenti della polizia di Stato, della polizia locale, i carabinieri e la guardia di Finanza, che stanno monitorando la situazione.