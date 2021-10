Ritorna la mostra micologica città di Ravenna, sabato 23 e domenica 24 ottobre

Dopo quasi due anni di assenza ritorna la principale mostra di micologia della provincia di Ravenna. Il Gruppo Micologico di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Ravenna e CEAS R.A21, organizza infatti la 39^ MOSTRA MICOLOGICA presso la sala mostre dell’ex Circoscrizione Seconda in Via Berlinguer 11 (di fronte alla Questura).

Nel rispetto delle norme anticovid 19, la mostra aprirà al pubblico sabato 23 ottobre dalle ore 15,00 alle 19,00 e proseguirà per tutta la giornata di domenica 24 ottobre dalle ore 10,00 alle 19,00.

Gli appassionati, gli interessati ed i “semplici curiosi” potranno nuovamente ammirare i funghi esposti sui tavoli di allestimento, chiedere chiarimenti agli esperti per tutta la durata dell’esposizione e fare conoscenza con questo magnifico mondo a tutt’oggi ancora in parte sconosciuto ed in continua evoluzione.

L’ingresso è libero, sarà però necessaria la presentazione del green pass.