Promozione turistica in Germania 2022: la Romagna si racconta con 5 video, protagonista Tom Wlaschiha che gira anche al Cestha di Marina

Dalla leggenda della Colonna dell’Ospitalità di Bertinoro alla passione per ‘è mutor’, passando per il rilascio in mare di una tartaruga in cura al Cestha di Marina di Ravenna, e senza dimenticare il buon cibo e la vacanza balneare. Sono cinque i video con cui la Romagna si promuoverà via web sul mercato tedesco nel 2022 presentati alla stampa e agli operatori turistici, mercoledì 20 ottobre, da Apt Servizi Emilia Romagna e Visit Romagna, al Cinema Fulgor di Rimini.

Le atmosfere felliniane sono al centro di uno dei videoracconti realizzati da Little Bridge Pictures, casa di produzione cinematografica di Berlino, e dal regista e produttore Norbert Kneißl, che ha selezionato le location dove effettuare le riprese. Kneißl, già autore dello spot della Campagna Germania 2021 della Riviera Romagnola (con il claim ‘Italienisches Dolce Vita. Nichts liegt näher!’, Romagna, la Dolce Vita italiana. Niente di più vicino!) ha lavorato in passato a produzioni come Bourne Supremacy e Mission Impossible III e ha realizzato spot per clienti quali Siemens, Coca Cola e Sony Music.

I video, della durata di 7 minuti ciascuno e dedicati a tematiche diverse, vedono l’attore tedesco Tom Wlaschiha, già Rudy Neumann nel film Netflix L’Isola delle Rose (e volto noto per Trono di Spade, Das Boot e che sarà presente nella nuova stagione di Stranger Things) dialogare con vari personaggi – dal bagnino all’arzdora – che attraverso le loro attività e passioni raccontano l’essenza più vera della Romagna. Alla presentazione a stampa e operatori hanno partecipato l’Assessore Regionale al Turismo, Andrea Corsini, il Presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi, e il regista Norbert Kneißl, oltre ai protagonisti dei video. “È stato confortante vedere questa estate in Riviera tante targhe automobilistiche dalla Germania – commenta l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini – un segnale che la campagna Tv con Wetter.com che abbiamo avviato in vista della Pentecoste e replicato in giugno e luglio ha raggiunto l’obiettivo”.