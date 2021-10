La pubblica accusa chiede 30 anni per Daniela Poggiali per la morte di Massimo Montanari. La difesa chiede l’assoluzione

In Corte d’Assise d’Appello a Bologna si sta celebrando l’ennesimo processo a carico di Daniela Poggiali – l’ex infermiera dell’ospedale di Lugo – accusata dell’omicidio di Massimo Montanari, 94enne di Conselice, deceduto nel nosocomio lughese nella notte del 12 marzo del 2014. L’uomo sarebbe stato ucciso dalla Poggiali con una dose letale di potassio. Questa è la tesi della pubblica accusa che ha chiesto ieri di confermare in appello la condanna a 30 anni che l’ex infermiera ha subito nel processo di primo grado. La difesa dell’imputata invece ne ha chiesto l’assoluzione, contestando tutto l’impianto accusatorio.

Secondo la magistratura inquirente Daniela Poggiali con la stessa tecnica avrebbe ucciso anche la 78enne Rosa Calderoni, l’8 aprile del 2014, delitto per il quale la donna è già stata processata più volte con sentenze contraddittorie nell’esito. L’iter processuale anche in questo caso è ancora in corso.

La sentenza del processo di appello di Bologna è attesa per l’inizio della prossima settimana.