Poco prima delle ore 20 di ieri, giovedì 21 ottobre, in via Firenze alle porte di Faenza, due veicoli si sono scontrati frontalmente, un furgone Fiat Ducato e una Mazda.

Alla guida del furgone un uomo sulla cinquantina rimasto illeso dallo scontro, mentre sulla Mazda vi era un ragazzo sui venticinque che a seguito dell’urto è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo incosciente.

Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, che dopo aver constatato la gravità del paziente hanno richiesto l’intervento dell’elimedica da Bologna.

Una squadra dei vigili del fuoco ha estratto il ferito e messo in sicurezza entrambi i veicoli. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravita.

Sul luogo per i rilievi di legge la polizia locale della Romagna faentina e una pattuglia della polizia provinciale per la viabilità. La strada è stata chiusa al traffico per diverso tempo creando lunghe colonne.