Uno striscione di fronte alla Compagnia Portuale di Ravenna per ricordare Andrea Leoni

“Fino all’ultimo respiro, fino all’ultimo sorriso, ciao Leo”: questo recita lo striscione appeso dai compagni di lavoro di fronte alla sede della Compagnia Portuale di Ravenna in via Antico Squero, dove lavorava appunto Andrea Leoni, il giovane 31enne di Porto Fuori, morto nel tragico incidente in via Canale Molinetto, nella tarda serata di martedì 19 ottobre.

La scomparsa di Andrea molto conosciuto a Porto Fuori e nella comunità portuale, ha suscitato intensa commozione. I funerali si terranno domani sabato 23 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa di Porto Fuori. È previsto che dopo la cerimonia funebre il feretro verrà fatto sostare intorno alle 16 davanti alla sede della Compagnia Portuale.