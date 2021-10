Domenica 24 ottobre Cervia celebra il 77° anniversario della Liberazione

Questa la successione delle iniziative in programma a Cervia domani domenica 24 ottobre per celebrare il 77° anniversario della Liberazione della città. Celebrazione a cura del Comune di Cervia.

Ritrovo fino alle ore 9.00 della colonna Gotica Romagna con colazione offerta dalla Proloco Riviera dei Pini presso “La Casina” del Parco Gemelli a Tagliata di Cervia.

Alle ore 10.00 Gotica Romagna. Rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca in Piazza Garibaldi a Cervia. Sempre alle 10.00 Concerto del corpo bandistico “Città di Cervia” in Piazza Garibaldi. Alle 10.30 Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico con partenza da Piazza Garibaldi.

Oggi sabato 23 ottobre, in mattinata, deposizione di corone sui cippi dei martiri del territorio cervese.