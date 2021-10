Il 23 ottobre alle 14.30 nella chiesa di Porto Fuori si sono svolti i funerali di Andrea Leoni, deceduto martedì sera in seguito ad un incidente stradale in via Canale Molinetto a Punta Marina.

Tante persone si sono recate ai funerali per dare l’ultimo saluto ad Andrea tra amici e colleghi. Il corteo è partito dalla camera mortuaria diretto nel paese natale del 31enne e, verso le 16, ha fatto tappa alla Compagnia portuale dove Leoni lavorava come socio.

Ricordiamo che il 22 ottobre Andrea è stato ricordato dai colleghi con un grande striscione affisso davanti alla sede della compagnia portuale.