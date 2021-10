Ravenna. Motociclista sbalzato dalla moto in via Classicana: tragica morte per un 46enne

Il 23 ottobre, alle 15.53, in via Classicana a Ravenna s’è registrato un incidente stradale mortale. Un motociclista di 46 anni è deceduto dopo essere stato sbalzato dalla moto per cause ancora in corso di accertamento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza constatando il decesso del centauro.

Presente anche la polizia stradale per i rilievi. La strada statale 16 “Adriatica” è stata chiusa per qualche momento in direzione nord, dal 153,200 al km 152,000, a causa dell’incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Il personale Anas è intervenuto al fine di ripristinare la transitabilità.