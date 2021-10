Convocato in videoconferenza per mercoledì 27 ottobre il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

È convocato in videoconferenza per mercoledì 27 ottobre alle 20 il Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del nuovo Patto dei sindaci e Piano di azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), gli aggiornamenti del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del programma biennale degli acquisti e l’approvazione dello schema di convenzione tra l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, il Comune di Alfonsine e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la gestione della riserva naturale speciale di Alfonsine.

L’elenco dei punti all’ordine del giorno è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, www.labassaromagna.it, nella sezione Unione dei Comuni – Governo del territorio – Consiglio. Il Consiglio è pubblico e potrà essere seguito in streaming seguendo le istruzioni disponibili sul sito www.labassaromagna.it.