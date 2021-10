Le previsione di Arpae.it per la provincia di Ravenna indicano per oggi, domenica 24 ottobre 2021, cielo velato per nubi alte sulla costa, e coperto per nubi basse o nebbia sui rilievi. Dalla sera cielo velato per nubi alte.

Temperature minime del mattino comprese tra 6° sui rilievi e 11° sulla costa. Massime pomeridiane comprese tra 12° sui rilievi e 16° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 32 (sulla costa) e 33 km/h (sui rilievi). Mare mosso.