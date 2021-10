“PrenotaFacile”, il nuovo portale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna è operativo da oggi 25 ottobre

La Questura di Ravenna comunica che a partire da oggi 25 ottobre 2021, è operativa la nuova piattaforma “PrenotaFacile” della Polizia di Stato, che permette la prenotazione e la gestione degli appuntamenti dei titoli di soggiorno dell’Ufficio Immigrazione, in sperimentazione in varie Questure.

Il servizio è raggiungibile al seguente link: https://prenotafacile.poliziadistato.it/it/login e può essere utilizzato per le prenotazioni degli appuntamenti al fine del rilascio dei seguenti permessi di soggiorno:

• Conversione del permesso di soggiorno da protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo;

• Primo rilascio permesso di soggiorno elettronico a seguito di decisione positiva;

• Permesso di soggiorno elettronico (protezione sussidiaria e protezione speciale);

• Permesso di soggiorno cartaceo per richiesta asilo;

• Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. – art.10 D.Lgs 30/2007;

• Permesso di soggiorno per cure mediche (art.19 comma 2 lettera d-bis) D.Lgs 286/98);

• Permesso di soggiorno per gravidanza (art. 28 D.P.R. 394/99 in combinato disposto con art.19 comma 2 lettera d) D.Lgs 286/98);

• Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno stato membro dell’U.E. – art.17 D.Lgs 30/2007;

• Permesso di soggiorno per attesa ricorso pendente ex art. 35 del D.Lgs 25/2008;

• Permesso di soggiorno per assistenza minori – art. 31 comma 3 D.Lgs 286/98;

• Documento di viaggio per rifugiati/apolidi e titolo di viaggio per stranieri;

• Rilascio titolo di soggiorno per i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord beneficiari dell’accordo di recesso tra l’Unione Europea e il Regno Unito, in vigore dal 1 febbraio 2020;

• Rilascio titolo di soggiorno per i familiari dei cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che si sono avvalsi dell’accordo di recesso tra l’Unione Europea e il Regno Unito.

Per le tipologie di permesso di soggiorno non presenti nel suddetto elenco, sarà necessario procedere con la prenotazione a mezzo Kit Postale. Inoltre, per l’istanza di protezione internazionale l’interessato dovrà presentarsi personalmente presso l’Ufficio Immigrazione dal lunedì al mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30. La consegna dei permessi di soggiorno è prevista nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 ad accesso libero sino ad esaurimento.