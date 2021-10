Il “dolce stil novo” dei carabinieri: inaugurata a Ravenna la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma 2021

Alle ore 12,00 odierne, in Ravenna, presso i Chiostri Danteschi di via Dante Alighieri 4, il Gen. B. Davide ANGRISANI, Comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, ha inaugurato la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma edizione 2021, alla presenza delle massime autorità della Provincia, tra le quali S.E. il Dottor Enrico CATERINO, Prefetto di Ravenna.

Dopo l’intervento del Generale ANGRISANI, hanno preso la parola l’Ing. Ernesto Giuseppe ALFIERI, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e Eugenio FUSIGNANI, Vice Sindaco di Ravenna.

L’esposizione, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Provincia e il Comune di Ravenna, è parte di un progetto “itinerante” di mostre allestite in diversi capoluoghi d’Italia in occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, al quale il calendario storico dell’Arma 2021 è ispirato.

Le opere rimarranno esposte a Ravenna sino al prossimo 21 novembre e l’accesso ai Chiostri Danteschi è libero e gratuito con gli obblighi connessi all’emergenza pandemica.