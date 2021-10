Nuvoloso con possibili piogge: il meteo di oggi, sabato 30 ottobre in provincia di Ravenna

Si prepara un “tempo da lupi” per il week end di Halloween. Cresce la nuvolosità e la possibilità di qualche pioggia in serata. Questo il dettaglio delle previsioni meteo del sito Arpae Emilia Romagna: al mattino sulla costa coperto per nubi basse o nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità; dalla sera molto nuvoloso con piogge deboli.

Temperature minime del mattino comprese tra 6° sui rilievi e 10° sulla costa

Temperature massime pomeridiane comprese tra 15° sui rilievi e 16° sulla costa.

Velocità massima del vento compresa tra 19 (sulla costa) e 26 km/h (sui rilievi).

Mare poco mosso.