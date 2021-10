Provincia di Ravenna installa due nuovi autovelox

Il Corriere di Romagna informa che la Provincia di Ravenna installerà due nuovi autovelox: uno in via Basilica (nel tratto santalbertese), l’altro lungo la via San Vitale a Bagnacavallo.

In via Basilica nell’arco di un lustro si sono registrati molti incidenti stradali, fattore che ha spinto gli addetti ai lavori a porre sotto osservazione l’area.

“Può derivare – scrivono i tecnici – un grande contributo all’aumento della sicurezza stradale dalla fornitura e posa in opera, all’interno dei tratti di strada considerati, di appositi rilevatori di velocità gestiti direttamente dal Corpo di Polizia Provinciale, estremamente visibili agli automobilisti e recanti l’indicazione del limite e della presenza del controllo elettronico della velocità; ottenendo un forte effetto dissuasivo sulla velocità lungo i medesimi tratti di strada”.