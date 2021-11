La tre giorni di GiovinBacco 2021 a Ravenna, la grande festa del cibo e del vino di Romagna, è stata coronata da successo. Migliaia i ravennati e i turisti che hanno affollato le piazze della manifestazione. Quest’anno la festa è stata organizzata di nuovo in piazza, dopo la parentesi del 2020, e tutto è andato per il meglio. Il tempo è stato clemente. Inoltre l’ultimo weekend di ottobre è stato quello del lungo fine settimana di Ognissanti, che ha fatto registrare a Ravenna il pienone di visitatori con i turisti in coda per la visita ai monumenti e i ristoranti pieni di clienti.

Molti hanno poi approfittato dell’evento in piazza per degustare il vino di Romagna e le specialità del nostro cibo di strada. Monumenti Unesco, arte, cultura, enogastronomia e qualità della vita: un bel biglietto da visita per chi ha soggiornato in città in questi giorni. E giornate di gusto e divertimento per tanti ravennati, soprattutto giovani.