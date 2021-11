La “Benemerita” in mostra al Private Banking della Cassa per la festa delle Forza armate

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate prevista per giovedì 4 novembre, il Comando Provinciale Carabinieri di Ravenna ha allestito da oggi, martedì 2 novembre, presso il “Private Banking” della Cassa di Ravenna in Piazza del Popolo a Ravenna due vetrine con uniformi, oggettistica e immagini dell’Arma, il tutto accompagnato dalla proiezione, sul posto, di un documentario sulla “Benemerita”.

In particolare nelle vetrine vengono esposte uniformi di alcuni periodi storici, l’Abito Talare di tessuto nero da Cappellano Militare, 1900 – 1935, l’Uniforme d’ordinanza di panno nero di Maggiore dei Carabinieri Reali, dal 1995 ad oggi l’Uniforme d’ordinanza di cordellino nero e la Grande Uniforme da Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in dotazione alla Banda Nazionale. Esposto anche un palco in miniatura raffigurante componenti della banda nazionale dell’Arma.

Nella stessa circostanza sarà inoltre possibile visitare, presso i Chiostri Francescani di via Dante Alighieri 4 di Ravenna, la mostra delle tavole originali del Calendario storico dell’Arma edizione 2021, organizzata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Provincia e il Comune di Ravenna, aperta al pubblico, con ingresso libero e gratuito, sino al prossimo 21 novembre, tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 18,00.