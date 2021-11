A Russi torna la Festa d’Autunno. Due giorni di iniziative per il sociale

Ad allietare il primo week-end di novembre torna a Russi la Festa d’autunno, ormai giunta alla 34^ edizione e organizzata in collaborazione con la Comunità Sasso di Marradi, gestita dalla cooperativa Co.m.e.s.

In piazza Farini verrà allestito un gazebo presso il quale saranno presenti le Associazioni della Consulta volontariato del Comune di Russi con i loro banchetti informativi.

L’Amministrazione comunale di Russi ritiene che le attività di prevenzione siano da considerare prioritarie e fondamentali per la riduzione del fenomeno della tossicodipendenza, per questo presso l’ex Chiesa in Albis ci sarà un incontro dove gli operatori e i ragazzi della Comunità porteranno le loro testimonianze ed esperienze per aprire un dibattito attivo con la cittadinanza, nello specifico con i genitori (interverrà all’incontro anche Don Nilo Nannini, fondatore della Comunità e il Sindaco Valentina Palli).

Domenica 7, oltre alle associazioni in piazza Farini, si terrà il pranzo presso l’Oratorio preparato dei ragazzi della Comunità Sasso seguito, nel pomeriggio, da una passeggiata ludico motoria per adulti e bambini non competitiva coordinata dal Gruppo Camminatori della Casa della Salute di per sensibilizzare sul beneficio dell’attività motoria in contrasto alle dipendenze.

PROGRAMMA

Sabato 6 novembre nell’ex Chiesa in Albis (piazza Farini)

·Ore 10.30: La Comunità “Sasso” incontra la Città di Russi: testimonianze di esperienze degli operatori e dei ragazzi e delle ragazze sulle dipendenze. L’incontro rivolto a genitori, educatori, volontari, operatori e cittadinanza. Durante l’incontro interverranno Don Nilo Nannini e il Sindaco Valentina Palli

Domenica 7 novembre in piazza Farini

·Ore 9-12: Il Lions Club Russi, in collaborazione con la Pubblica Assistenza Russi organizza in piazza Farini il controllo gratuito della glicemia come prevenzione all’insorgenza del diabete

·Dalle ore 9.30: Banchi espositivi delle Associazioni, vendita marroni e prodotti tipici

·Ore 10.00: Animazione per tutti i bambini e bambine a cura dei volontari

·Ore 12.30: Pranzo della solidarietà presso l’Oratorio Don Bosco organizzato dalla Parrocchia, dalla Comunità “Sasso” e dalle Associazioni (costo € 15 a sostegno della Comunità) – Prenotazione obbligatoria entro il 3 novembre presso la sala Don Gordini in piazza Farini accanto alla Chiesa (martedì e venerdì ore 9-11, domenica ore 10-12) oppure via mail a jgori@comune.russi.ra.it

·Dalle ore 14.30: Vendita dei “bruciati” e intrattenimento con il M° Michele Carnevali

·Ore 15.30: Partenza passeggiata ludico motoria libera aperta a tutti

·Ore 18.30: Messa presso la Chiesa Arcipretale celebrata da Don Nilo Nannini responsabile della Comunità “Sasso” di Marradi

Per tutta la giornata sarà presente un punto vendita gestito dai ragazzi e dalle ragazze della Comunità “Sasso” di Marradi con vendita di torte, miele, pane toscano, frittelle dolci, marroni, i famosi “bruciati” e tanto altro.

Il ricavato del pranzo sarà devoluto alla Comunità “Sasso” per iniziative volte alla prevenzione e al recupero nell’ambito del disagio e delle dipendenze.

Per l’accesso al pranzo, al tendone e all’ex Chiesa in Albis è necessario essere in possesso di green pass.

Transito e sosta veicolare

Al fine di consentire in condizioni di sicurezza lo svolgimento della manifestazione, con Ordinanza n. 50 del 28/10/2021 s’istituisce:

– Via Maccabelli e P.zza A.D. Farini, corsia di scorrimento lato loggiato e per metà area del piano rialzato lato P.tta Dante (consentendo il flusso della circolazione di corsia in senso orario), il divieto di transito e di sosta con rimozione dalle ore 14.30 del 5/11/2021 alle ore 19 del 8/11/2021

– Area di sosta Masoni, eccetto assegnatari dei parcheggi a pagamento di P.zza A.D. Farini, dalle ore 13 del 5/11/2021 alle ore 19 del 8/11/2021.