Disagi alla rete idrica nei lidi e nel forese ravennate

Come segnalano diversi utenti, oggi pomeriggio, mercoledì 3 novembre, si stanno verificando diversi disagi alla rete idrica in vari paesi dei lidi e del forese ravennate (Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano, Lido di Dante, Classe, Porto Fuori e Madonna dell’albero), con mancanza o quasi di acqua. Hera sarebbe però già al lavoro per risolvere il problema.