Drammatica caduta dalla bici questa mattina attorno alle 9.30 a Chiesuola di Russi. Un uomo di circa 70 anni, all’incrocio tra via Chiesuola e via Torre, ha perso il controllo della sua due ruote, cadendo rovinosamente a terra e sbattendo violentemente la testa, non è chiaro se per un mancamento o a causa di qualche asperità del terreno. Nessun altro mezzo è stato coinvolto nell’incidente.

I soccorsi sono stati tempestivamente attivati da una coppia di automobilisti che ha trovato il ciclista a terra in una pozza di sangue.

All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari si sono resi conto delle gravi condizioni dell’uomo, che risultava incosciente e hanno di conseguenza allertato l’elimedica che ha poi provveduto a trasportare la vittima al trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Russi, per i rilievi di rito.