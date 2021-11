Molestie da finto ginecologo, l’appello di Noemi gira l’Italia e vince la paura. Vittime anche in Emilia-Romagna: come difendersi

L’appello sui social di Noemi De Vitis, studentessa 24enne di Lecce che attualmente studia all’Accademia di Belle Arti di Roma, in pochi giorni è diventato virale e ha dato il coraggio a oltre 250 vittime in varie regioni italiane – Emilia Romagna compresa – di denunciare episodi identici a quanto è accaduto a lei pochi giorni fa. Lunedì la giovane è stata infatti contattata telefonicamente (da un numero privato) da un sedicente ginecologo che ha affermato di essere associato all’ospedale della città di residenza della studentessa (ospedale di cui non riportiamo il nome perché nulla c’entra con la vicenda, n.d.r.).

Prima di accorgersi dell’inganno però, la giovane, come molte altre, è caduta nella rete del molestatore in virtù del fatto che quest’ultimo possedeva dati personali delle sue vittime e informazioni sanitarie sulle loro condizioni: solo dopo alcune strane e insistenti richieste dell’uomo sull’attività sessuale delle vittime (anche con richiesta di mostrare le parti intime mediante video chiamata per accertare i sintomi di una presunta infezione di cui stava loro comunicando il risultato), molte ragazze si sono accorte che all’altro capo del telefono c’era un maniaco.

IL RACCONTO DI NOEMI: “ERA UN MANIACO E AVEVA I MIEI DATI PERSONALI”

“L’1 Novembre, che dovrebbe essere di Festa – racconta Noemi – sono stata chiamata da un Numero Privato. Quest’uomo dall’altra parte del telefono si è presentato come dott. “X” (nome di fantasia che non riportiamo perché eventuali omonimi nulla c’entrano con la vicenda, n.d.r.), di cui non trovo traccia sui social. Sapeva la mia data e luogo di nascita e mi ha chiesto se ho fatto delle analisi ginecologiche negli ultimi mesi, per poi avvertirmi di un’infiammazione che non mi era stata comunicata. Io, ingenuamente e nonostante la festività, ho pensato che fosse tutto ok, specialmente perché questo “dottore” sapeva il fatto suo in questo campo e spiegava in modo molto sicuro i perché e i come. Mi ha fatto molte domande private e ai miei continui dubbi sul perché dover dare certe info mi ha risposto che era per capire meglio da cosa fosse causata questa infiammazione”.

“Le sue parole – avanza Noemi – hanno confermato la maggioranza dei miei sintomi. Nella chiamata parlava con una “collega” e riceveva chiamate da altre pazienti. Ho quindi chiesto il nome e che il trattamento dei miei dati fosse tutelato e mi è stato risposto quasi con stizza: “Assolutamente sì”. Il “dottore” in questione mi ha poi richiesto una chiamata tramite Zoom o Hangout. Io ho pensato volesse farsi vedere per una consultazione più diretta, finché non mi ha chiesto di mostrare “le mie grazie” per analizzare al meglio i miei sintomi. Mi sono rifiutata e innervosita, così ha continuato a farmi domande e mi ha detto che domani riceverò un’email con tutti i dati per fare a fine mese un pap-test”.

L’email dalla quale Noemi ha ricevuto la sua videochiamata “non era per niente ufficiale. Allora ho chiamato il mio ginecologo e l’ospedale e nessuno sapeva chi fosse, definendo anormale questa procedura. E’ probabile ricevere una chiamata da un Numero Privato che provenga dall’ospedale, ma di certo non si fanno quelle domande private che mi sono state fatte, non si chiedono foto e non si contatta una paziente su Zoom. Ho richiamato più volte questo “dottore” su Hangout, non mi ha mai più risposto. Ora, per natura io sono una ragazzina ingenua, che si è fidata perché questa persona aveva i miei dati, sapeva il periodo delle mie analisi e sapeva spiegare in modo attendibile certe questioni ginecologiche attuali. Ma era un maniaco che non so come è arrivato a questi dati”

OLTRE 250 VITTIME IN TUTTA ITALIA: IL CORAGGIO DELLA CONDIVISIONE

Dopo il suo appello sui social, oltre 250 vittime della stessa modalità di molestia (alcune subite anche diversi anni fa) si sono palesate, racconta Noemi: “Tante ragazze mi hanno scritto sconvolte, credendo di essere le uniche. E sento versioni e dettagli sempre più raccapriccianti. Stiamo tutte denunciando alle Forze dell’Ordine (…) Ho avuto ulteriori conferme che il maniaco in questione sa effettivamente dati personali quali date di nascita, numero privato e addirittura numero del posto di lavoro di alcune vittime, nonché i problemi ginecologici di molte di noi. Se questo maniaco resta impunito, è colpa di tutti quelli che non hanno capito la gravità del problema. Tante delle vittime che ho sentito non hanno denunciato. Perché pensavano fosse uno scherzo, perché hanno paura, perché proprio chi hanno accanto le ha accusate di stupidità. Faccio questo appello per richiamare tutte le vittime a un solo dovere, di libera scelta: denunciamo. Lo facciamo insieme. Non sei sola. Da ieri il caso è nazionale. Numerose ragazze stanno denunciando da oggi in numerosi punti d’Italia. Le testimonianze ricevute e i dettagli sono sempre più terrificanti, ma tutta Italia si è mossa”.

COSA FARE PER PROTEGGERSI E A CHI RIVOLGERSI

Se vi capita una vicenda simile, oltre a denunciare alle Forze dell’Ordine, come ci confermano dal servizio ci si può rivolgere anche al 1522, la help line contro violenza e stalking, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il numero, gratuito è attivo 24 h su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking (il numero è gratuito anche dai cellulari)

“Ricordo a tutte il numero per raggiungere il Cav più vicino: 1522 – segnala anche Noemi e molte altre influencer che hanno ripreso l’argomento aiutando la diffusione di questa vicenda – Da qui sapranno darvi una piccola mano. Non siete sole e arriveremo a trovare questa persona. Tutelatevi, so che avete paura, io mi rivolgerò anche a una psicologa. Solo le vittime sanno cosa significa fare i conti con questo episodio. Soprattutto se si incontra qualcuno che dovrebbe aiutarci e non ci crede, che ci prende in giro, che ci accusa di essere stupide e cercare notorietà, allora abbiamo anche bisogno di assistenza legale e psicologica. Perché non è colpa nostra per nessun motivo”