Anche Femminile Maschile Plurale alla manifestazione di Arcigay Ravenna. “Dignità per tutti e tutte”

Anche l’associazione Femminile Maschile Plurale di Ravenna conferma la sua adesione alla manifestazione di domani 6 novembre in Piazza Kennedy promossa da Arcigay a sostegno del Ddl Zan e contro ogni forma di omofobia.

“È un dovere per noi esserci domani dalla parte di Arcigay. Condividiamo – spiegano dall’associazione – la urgente necessità di esprimere il nostro sconcerto e forte dissenso per quello che si è visto recentemente in Parlamento. In un Parlamento da tempo quasi sempre silente e ai margini del dibattito politico , una variegata parte si risveglia, beffarda e urlante, dopo aver affondato una legge che garantiva dignità e diritti a tutti/e, nessuno/a escluso/a. Era una legge imperfetta? Mai vista una legge perfetta, in questo mondo. Ma perfettibile, come tutte le leggi.

“Una brutta pagina parlamentare che mostra come, in questo paese, la cultura per una inclusione rispettosa di ogni differenza sia, in questo caso, più avanti della maggioranza che si è manifestata in Senato. Una brutta battuta d’arresto, una eccezione, in un contesto europeo dove leggi simili alla legge Zan sono già realtà, e da tempo. Ma non si arresta un vario e plurale movimento, del quale ci sentiamo parte, che continuerà a chiedere giustizia, per diritti eguali per tutti, come i movimenti femministi e Arcigay chiedono da sempre” conclude Femminile Maschile Plurale.