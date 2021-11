Il 6 novembre manifestazione in piazza Kennedy a Ravenna a sostegno del Ddl Zan

Sabato 6 novembre, alle ore 17, in piazza Kennedy, a Ravenna, è in programma la manifestazione organizzata da Arcigay Ravenna, che chiama a raccolta i sostenitori del Ddl Zan, “il disegno di legge che tutela le persone dai crimini d’odio e fissa l’illegalità dei comportamenti discriminatori relativi all’orientamento sessuale ed identità di genere”.

“Ravenna – spiega Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna – vuole mostrare alla politica che la società civile è stanca di rimanere in silenzio, che Ravenna REsiste. Ravenna vuole mostrare che trova vergognoso esultare per l’affossamento di una legge che tutela le vite. Ci saremo con i nostri volti, nomi e corpi perchè non ci nascondiamo di fronte alla segretezza di un voto, ma rivendichiamo il nostro spazio. Recentissimo l’ultimo caso di omotransfobia di cui veniamo a conoscenza: nella vicina Ferrara dei ragazzi sono stati aggrediti il 31 ottobre con petardi, insulti ed invettive con dei richiami al fascismo. Il video dell’accaduto pubblicato sui social riporta commenti denigratori e che dimostrano quanto il comportamento visto in senato faccia sentire alcune persone autorizzate a compiere tali atti“.

Le adesioni sono in corso di aggiornamento, le realtà che ad oggi hanno aderito ed organizzano la manifestazione sono (in ordine di arrivo delle adesioni):

Movimento Consumatori Ravenna

Linea Rosa

Radicali Romagna

Più Europa Ravenna – per una Società Aperta

Cgil Ravenna

DOCK 61 Ravenna

Coraggiosa

ARCI Ravenna

Giovani Democratici – Circolo di Ravenna

Partito Democratico Ravenna

Amnesty Ravenna

MoVimento 5 Stelle – Ravenna

Affetti oltre il Genere APS

Sinistra Italiana Ravenna

Partito Socialista Italiano Psi

PSI – Federazioni sul territorio

Famiglie Arcobaleno, Associazione genitori omosessuali

Nucleo Associativo CNAI – Ravenna

Libera Ravenna

SoConfussa Staff

Articolo Uno Ravenna

Associazione Femminile Maschile Plurale

AICS Emilia Romagna

Agedo Rimini e Cesena – Per la Romagna

Libere donne della Casa Delle Donne Ravenna

Anpi Ravenna

Salviamo la Costituzione Ravenna

Ravenna in Comune

Rifondazione Comunista di Ravenna