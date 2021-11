Massa Lombarda, uomo investito davanti alla stazione ferroviaria, è molto grave

Verso le 18,30 di ieri, giovedì 4 novembre, di fronte alla stazione di Massa Lombarda, un uomo di circa 60 anni è stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava la strada. Giunti tempestivamente sul posto, i sanitari del 118 hanno capito la gravità delle condizioni del paziente, incosciente e in stato di arresto cardiaco. Mentre sono iniziate le manovre di rianimazione è stato fatto decollare l’elisoccorso di Bologna, che ha provveduto a trasportare il ferito presso l’ospedale Maggiore del capoluogo regionale con codice di massima gravità. Sul luogo dell’incidente per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Massa Lombarda. La San Vitale è rimasta chiusa per oltre un’ora.