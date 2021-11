Trasporto pubblico: causa green pass mancano gli autisti. A Ravenna saltano il 10-12% di corse al giorno

Continua l’emorragia di autisti del trasporto pubblico causa green pass. Ravenna è il bacino più colpito tra i tre romagnoli coperti da Start Romagna. Ogni giorno mancano all’appello tra i 30 e i 35 dipendenti, che provocano la sospensione di circa il 10-12% delle corse.

L’indicazione dell’azienda, di concerto con la Prefettura, è quella di garantire i percorsi scolastici e frequentati dai pendolari e concentrare le corse saltate in quelle che vengono definite le “linee morbide”, cioè con meno utenza.

“Sappiamo bene di causare un danno anche a chi prende il bus per andare a trovare un parente all’ospedale nel pomeriggio, per dire, ma non si può fare di più – spiegano da Start Romagna -. Quello che possiamo fare per attenuare il disagio di questo disservizio è pubblicare ogni giorno sul nostro sito, l’elenco delle corse non garantite del giorno successivo”.

La cosa è fattibile perché le assenze per mancanza di green pass per legge vanno comunicate con 2 giorni di anticipo, quindi un autista che dovrebbe entrare in servizio alle 10 del venerdì mattina deve informare l’azienda della sua assenza entro le 10 del mercoledì precedente. “Questo consente di pianificare al meglio le corse – aggiungono da Start Romagna -, poi però, a chi non ha il green pass, si sommano assenze di altra natura: chi manda un certificato medico alle 7 della mattina è più difficilmente rimpiazzabile e le assenze per malattia o per permessi di altra natura sono in netto aumento, negli ultimi tempi”.

Le conseguenze della normativa sul green pass si sono aggiunte ad una situazione già critica per il settore: con la capienza all’80% servivano già più autobus e più autisti. Per questo si è fatto ampio ricorso ad autobus e autisti privati. “Tutte queste assenze, per il green pass o per malattie e permessi, sono ovviamente legittime, ma la situazione è critica. La speranza dell’azienda – commentano da Start Romagna – è che anche in provincia di Ravenna il problema cominci a rientrare, come è già successo anche in altri bacini. Da 7-8 giorni a Forlì riusciamo a garantire il 100% delle corse, da ieri anche a Rimini. Anche in questi territori continuano le assenze, ma con turni straordinari e aggiustamenti di vario tipo, la situazione è al momento meno problematica. A Ravenna le cose si stanno muovendo ancora con molta lentezza”.

Si assuma di più, si dirà, c’è tanta gente che cerca lavoro! Forse però, non tutti sanno che in Italia il sistema del trasporto pubblico locale vive il problema di una grave carenza di autisti. Pare che non ci siano persone disposte a fare questo mestiere e uno degli ostacoli è quello del costo della patente, che varia tra i 4 e i 5mila euro. “Uno scoglio che Start ha cercato di superare col progetto Scuderia Start – precisano dall’azienda di trasporti pubblici romagnola – che finanzia circa il 50% del costo a fondo perduto e la restante parte la rimborsa nell’arco di 24 mesi in busta paga. Abbiamo avuto un centinaio di candidature, sta per cominciare il percorso di formazione e l’obiettivo è di assumere 45 autisti in primavera, al termine della formazione”.

“I modi per uscire da questa emergenza sono poche – precisano da Start Romagna -: o le persone si dotano del certificato verde, o cambiano le regole sul green pass o cambia la capienza e si ritorna al 100%”.

Pagare i tamponi ai dipendenti è un’ipotesi al momento non praticata da Start Romagna: “Stiamo cercando laboratori che facciano convenzioni agevolate ai dipendenti, ma non è facile perché, ora come ora, i laboratori fanno fatica a smaltire i tamponi che vendono a libero mercato. In ogni caso, un’azienda pubblica non può pagare i tamponi ai dipendenti anche perché poi è facile che accada, e già sta succedendo in altri settori, che chi è vaccinato chieda un uguale contributo in busta paga a fronte di quello erogato dall’azienda ai lavoratori che devono fare i tamponi”.