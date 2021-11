Castiglione di Ravenna: un 93enne muore annegato nel Savio dove si era recato per fare legna

Un 93enne di Castiglione di Ravenna – Celso Bubani – nel pomeriggio di ieri venerdì 5 novembre si è allontanato da casa per andare a fare legna in un piccolo appezzamento di terra vicino a casa, lungo il fiume Savio. Poi non è più rientrato. Non vedendolo da ore e non sapendo dove si trovasse, i familiari hanno dato l’allarme e sono partite le ricerche.

Alle 19.30 di ieri sera i carabinieri con l’ausilio dei sommozzatori hanno trovato e recuperato nel fiume il cadavere dell’uomo. Due le ipotesi: un malore oppure un incidente che in entrambi i casi avrebbero provocato la caduta dell’anziano nel fiume e l’annegamento.

La notizia è riportata dai quotidiani Corriere di Romagna e Il Resto del Carlino oggi in edicola.