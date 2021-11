Faenza, 23enne trovato privo di conoscenza sotto un albero, vicino alla casa della sua ex. È gravissimo

Un giovane di 23 anni da mercoledì sera, 3 novembre, è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del Bufalini di Cesena. Il ragazzo è stato trovato ai piedi di un albero intorno alle 22.30 di mercoledì, privo di conoscenza, nei pressi dell’abitazione della sua ex ragazza, a Faenza. Nell’indagine aperta in seguito al rinvenimento e al soccorso del ragazzo, l’ipotesi più accreditata è che il giovane sia caduto dall’albero e abbia riportato un gravissimo trauma. Non si escludono nemmeno altre ipotesi, come quella che sia stato picchiato, anche se appare poco probabile.

Nel primo caso, il 23enne si sarebbe arrampicato – è l’ipotesi – e di conseguenza caduto per cercare in qualche modo di vedere cosa stava facendo la sua ex. Resta il fatto che fra la famiglia del ragazzo e quella della sua ex non corre buon sangue, al punto che sarebbe scoppiata una lite all’ospedale quando la ragazza ha cercato di sincerarsi delle condizioni di salute del suo ex compagno.

La notizia è riportata dalle cronache locali de Il Resto del Carlino e Corriere di Romagna oggi in edicola.