La Cgil saluta Vinicio Andraghetti: “Se ne va un pezzo di storia della Camera del lavoro di Ravenna”

La Cgil ha dato l’estremo saluto a Vinicio Andraghetti, storico sindacalista della Camera del lavoro deceduto sabato scorso. Questo pomeriggio, “con grande commozione, i compagni e le compagne della Cgil hanno organizzato un picchetto d’onore per il sindacalista e si sono stretti attorno ai familiari di Vinicio che per oltre 60 anni ha rappresentato una figura di riferimento per la Cgil ravennate”.

Nato nel 1933, Vinicio Andraghetti è entrato nel sindacato di via Matteucci agli inizi degli anni Sessanta, occupandosi inizialmente del settore edile, per poi passare alla categoria dei metalmeccanici, del quale è stato segretario generale a livello provinciale. Successivamente ha ricoperto il ruolo di segretario generale della categoria che oggi è chiamata Funzione Pubblica. Con straordinario impegno è stato il direttore dell’Inca, per poi collaborare fino a poco tempo fa, con grande vitalità, al Centro Stampa della Camera del lavoro di Ravenna.

“Dal primo all’ultimo giorno trascorso in Camera del lavoro, Vinicio si è contraddistinto per serietà, correttezza, umanità e per la grande sagacia, che sempre accompagnava le sue lucidissime analisi politiche e sindacali. La cultura del dialogo, della mediazione e dell’autorevolezza è da sempre stata il suo tratto distintivo, che gli ha permesso di essere amatissimo e rispettato da tutti”. Con la sua scomparsa, la Cgil “perde un amico, un compagno e una memoria storica preziosissima”.