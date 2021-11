Lugo, deposta corona al monumento di Francesco Baracca in omaggio ai caduti in guerra

Il sindaco Davide Ranalli, nella ricorrenza della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate, ha deposto una corona d’alloro al monumento a Francesco Baracca in omaggio e per ricordare i caduti di tutte le guerre.

Insieme al primo cittadino erano presenti l’assessore alle attività produttive Luciano tarozzi, il presidente dell’Unuci Renzo Preda e il presidente dell’associazione Squadriglia del Grifo Mauro Antonellini, che ogni anno collaborano alle celebrazioni.

Analoghe cerimonie si sono svolte in questi giorni, sempre su iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Unuci e la Squadriglia del Grifo: numerose deposizioni di corone d’alloro in tutti i monumenti, tombe, cippi e lapidi nel territorio lughese in segno di doveroso omaggio della comunità ai caduti di tutte le guerre.



Un momento della cerimonia