Start Romagna, abbonamenti col nome d’elezione per le persone trans. Schlein, Corsini e Lori: “Grande passo avanti”

In merito alla decisione della società di trasporto pubblico locale, Start Romagna, di permettere alle persone transgender di intestare l’abbonamento con il nome di elezione superando così l’obbligo del nome anagrafico sui titoli di viaggio, hanno espresso la loro soddisfazione anche la vicepresidente e gli assessori regionali ai Trasporti e alle Pari opportunità.

“Dare alle persone transgender la possibilità di viaggiare con il nome d’elezione e non obbligatoriamente quello anagrafico – affermano la vicepresidente della Regione, Elly Schlein, l’assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini e l’assessora regionale alle Pari opportunità, Barbara Lori – rappresenta una vera e propria rivoluzione sugli abbonamenti dei mezzi pubblici in Italia ma soprattutto un grande passo avanti nella strada dei diritti per l’autodeterminazione di genere”.

“Siamo davvero orgogliosi che una novità come questa parta da Ravenna e dall’Emilia-Romagna, perché dimostra l’attenzione che la nostra regione ha per i diritti, in particolar modo in questo momento dopo l’affossamento del ddl Zan. Ora l’augurio è che possa essere un esempio per tutte le altre aziende dei trasporti della Regione e d’Italia” concludono.