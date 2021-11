L’UGL Autoferrotranvieri Ravenna ha proclamato uno sciopero di 4 ore per sabato, possibili disagi per le corse Start

L’UGL Autoferrotranvieri Ravenna ha proclamato uno sciopero di 4 ore, dalle 17:15 alle 21:15, per la giornata di sabato 13 novembre. Nella giornata di sabato, dalle 17:15 alle 21:15, non sarà pertanto garantita da parte di Start la normale programmazione delle linee di trasporto pubblico e del traghetto. Start Romagna si scusa con l’utenza per i possibili disagi.