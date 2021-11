In diretta su Caterpillar a Rai Radio2 l’inaugurazione della nuova radio web di Cervia

Andrà in diretta su Caterpillar, la seguitissima trasmissione di Rai Radio2, l’inaugurazione di RSC – Radio Social Coast. Massimo Cirri si collegherà infatti con Cervia in occasione della festa d’inaugurazione, in programma domani 12 novembre alle ore 18 in piazza Garibaldi (in caso di maltempo l’evento si terrà al Cinema Teatro Sarti).

Con un ricco programma che prevede musica, racconti, presentazione del palinsesto, prendono avvio le trasmissioni della nuova radio web di Cervia, nata da “Cervia on air – La radio web come strumento di cittadinanza digitale”, un percorso partecipato realizzato nel 2021 e sviluppatosi all’interno del progetto Welfare dell’Aggancio.

La radio sarà gestita da un gruppo di ragazzi under 30, formatosi all’interno del percorso, e coordinati da Scambiamenti. Nei primi mesi di attività sarà ospitata nello stabile comunale di Corso Mazzini 37, nell’ex Ufficio Cultura. La sede definitiva, una volta ultimati i lavori di ristrutturazione, sarà nell’ex Conad di Pinarella.

Per quanto riguarda i programmi della radio, saranno vari e numerosi e, tra le altre cose, prevedono musica, narrazioni sui cittadini cervesi, programmi rivolti ai giovani, cronache sui fatti locali, programmi dedicati ai bambini e tanto altro per scoprire e raccontare la città e la sua comunità. L’obiettivo di RSC, che utilizzerà diversi strumenti social, è quello essere uno spazio da condividere all’interno della comunità, all’insegna di parole d’ordine come amicizia, condivisione, reciproco supporto umano, divertimento: “Una volta si ascoltava la radio. Ora la nostra radio ascolta te”, dice il team di Scambiamenti.

Realizzato dal Comune in collaborazione con Mosaico cooperativa sociale, che gestisce per il Comune i servizi rivolti ai giovani, il percorso partecipativo – finanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito del bando a sostegno dei processi partecipativi Anno 2021 – si è sviluppato da febbraio a luglio e si è concluso con la redazione del Documento di proposta partecipata, approvato dalla Giunta. Nei primi mesi sono state elaborate le strategie del processo, sono stati individuati i gruppi e le realtà da coinvolgere, è stato attivato un percorso formativo con la Scuola Holden e sono state messe in atto azioni di comunicazione anche tramite web e social. Anche il logo e il nome della radio sono stati scelti attraverso un sondaggio on line al quale hanno partecipato 451 persone.