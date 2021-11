Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo: è il progetto grazie al quale il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 53.000 euro

Si intitola Markè – Il mercato delle idee di Bagnacavallo il progetto grazie al quale il Comune di Bagnacavallo si è aggiudicato un finanziamento di 53.000 euro nell’ambito del bando Fermenti in Comune promosso da Anci con il Dipartimento per le politiche giovanili della Presidenza del Consiglio per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori. Il progetto bagnacavallese si è classificato sedicesimo nella graduatoria riservata ai Comuni di medie dimensioni, su 214 candidature.

Elaborato assieme all’associazione Sonora Social Club con il supporto delle associazioni di categoria, il progetto avrà come fulcro l’ex Mercato Coperto di via Baracca e vedrà la realizzazione di un percorso formativo rivolto in particolare agli under 35 e dedicato al mondo dell’imprenditoria giovanile.

Grazie al contributo, accanto alle attività rivolte a ragazze e ragazzi saranno svolti ulteriori interventi di riqualificazione degli spazi: dopo i lavori di ristruttuazione finanziati con fondi regionali in base alla legge 41/94, si procederà con la realizzazione dell’impianto di riscaldamento e un primo allestimento.

«Reperire finanziamenti regionali e statali per concretizzare i nostri progetti è uno degli obiettivi primari di questa Amministrazione – spiegano le assessore Ada Sangiorgi (Politiche giovanili) e Monica Poletti (Turismo e promozione del territorio). – In questo caso, il bando indetto da Anci ci ha permesso di unire due temi sui quali stiamo lavorando molto: da un lato il protagonismo giovanile e la possibilità di creare spazi di incontro, confronto e formazione dedicati agli under 35, dall’altro la vitalità del centro storico e di un luogo simbolico come l’ex Mercato Coperto, dove poter insediare nuovi progetti imprenditoriali a servizio della comunità.

Nei prossimi mesi, mentre saranno svolti i lavori, sarà programmato assieme a Sonora Social Club e alle associazioni di categoria il percorso formativo che prenderà il via nella primavera 2022. L’obiettivo è fornire a ragazze e ragazzi strumenti utili per affacciarsi al mondo del lavoro autonomo, conoscere le modalità per dare corpo alle loro idee imprenditoriali, il sistema del credito, la fiscalità, le possibilità di accedere a finanziamenti pubblici a tutti i livelli. Fare questo in un luogo come l’ex Mercato Coperto – concludono le assessore – siamo convinte possa favorire l’incontro fra ragazze e ragazzi, lo scambio con la città e il suo mondo imprenditoriale, lo sviluppo di nuove progettualità.»

Il progetto, come previsto dalla convenzione sottoscritta dal Comune con Anci, si concluderà entro settembre 2022. Contemporaneamente, il Comune sta lavorando a un bando per la futura gestione dello spazio che sarà pubblicato nei prossimi mesi.