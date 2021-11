Nuovo studio medico a Pisignano prende avvio grazie al progetto “Porte di Comunità”

Riapre lo studio medico a Pisignano grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l’Azienda sanitaria e i cittadini. Lo studio medico sarà ospitato da una delle Porte di Comunità di Cervia, nate per essere un punto di riferimento per i cittadini.

La Porta di Comunità di Pisignano è un progetto di vicinato e di cittadinanza attiva che vede coinvolti l’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, il consiglio di zona di Pisignano-Cannuzzo e la Asd Grama. Soprattutto per il periodo invernale sarà un luogo importante per la popolazione anziana che molto ha sofferto per la solitudine e l’isolamento durante la pandemia.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessora al Welfare e alla Sanità Bianca Maria Manzi dichiarano: “Ringraziamo l’Azienda sanitaria per aver lavorato costantemente con l’Amministrazione comunale nel trovare una soluzione, data anche la mancanza di medici di medicina generale. Questa Porta potrà dare risposte concrete anche a varie esigenze sanitarie della comunità con un luogo che, oltre al medico, potrà ospitare l’infermiere di comunità quando sarà avviato il progetto, come descritto nel documento sulla sanità cervese, approvato in Consiglio comunale il 25 ottobre scorso. La sinergia tra Enti e associazioni è un valore aggiunto importante che rende vivo un quartiere e risponde più velocemente ai bisogni e alle richieste dei cittadini. Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto che incoraggia il buon vicinato e sostiene le persone più fragili”.