Ravenna, scoperti e sequestrati dalla Polizia 79 Green Pass falsi. Arrestato un medico di base convenzionato con Ausl Romagna

La Polizia di Stato, nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ravenna, ha eseguito, nel pomeriggio di ieri 10 novembre, un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di un medico di medicina generale convenzionato con l’AUSL Romagna, in quanto gravemente indiziato in particolare dei delitti di peculato, falso ideologico e corruzione. Secondo l’ipotesi accusatoria, il sanitario, in qualità di medico vaccinatore, avendo la disponibilità di vaccini antiCovid-19, se ne sarebbe appropriato. In particolare avrebbe ritirato, nei primi giorni di ottobre, 15 flaconi di vaccino “Pfizer-Biontech” (corrispondenti a 90 dosi circa) ma di questi, 13 flaconi non sarebbero stati utilizzati per inoculare il vaccino ai pazienti (che certificava falsamente come vaccinati), ma sarebbero stati messi fuori uso, inservibili, poiché conservati a temperatura ambiente. Inoltre, utilizzando l’applicativo “SoleWeb”, avrebbe inserito false certificazioni anti-covid, aggiornando falsamente i relativi certificati vaccinali ed inducendo in tal modo in errore il Ministero della Salute che, sulla base di detta certificazione, rilasciava “Green Pass” ideologicamente falsi.

L’indagine è stata avviata dalla Procura di Belluno, che ha accertato come un residente in città, fermamente contrario alla vaccinazione Covid-19, avrebbe in precedenza condotto la figlia minorenne a Ravenna per sottoporla presso lo studio medico dell’indagato ad una vaccinazione simulata al solo fine di farle ottenere la falsa certificazione “Green Pass”. La ragazza sottoposta ad esami clinici disposti dal PM, effettivamente non risultava aver sviluppato alcuna protezione anticorpale, al contrario appariva inserita come soggetto vaccinato con prima dose presso il sistema informatico sanitario della regione di residenza.

Nel corso delle indagini sono state ascoltate, in qualità di testimoni, diverse persone presenti nell’elenco dei “vaccinati” con una o due dosi dal citato medico, molti dei quali non assistiti dallo stesso medico, non solo residenti a Ravenna ma anche provenienti da fuori Regione. La quasi totalità di pazienti che si sono sottoposti volontariamente ad accertamenti clinici, finalizzati a verificare l’effettiva copertura vaccinale, sono risultati “negativi”, ossia non sottoposti a profilassi. Nella vicenda risultano coinvolte a vario titolo anche altre persone, tra le quali un poliziotto.

Il 9 novembre è stato eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna il decreto di sequestro preventivo, emesso dall’Autorità giudiziaria, in ordine a 79 certificazioni “Green Pass” rilasciate ad altrettanti cittadini, ritenute ideologicamente false. Il provvedimento è stato materialmente notificato al Dipartimento della Digitalizzazione del Ministero della Salute e presso il locale Dipartimento di Igiene Pubblica per lo svolgimento di una completa mappatura delle profilassi eseguite dal medico arrestato. Le Forze dell’Ordine non hanno fornito ulteriori informazioni sul medico arrestato, che sarebbe comunque di Ravenna.