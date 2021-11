Dal 15 novembre si completano i lavori di via Ragazzena a Castiglione di Cervia. Modifiche alla viabilità

Nei prossimi giorni verranno realizzati i lavori di completamento “Interventi di manutenzione straordinaria strade e marciapiedi e realizzazione di percorsi ciclo perdonali – via Ragazzena e strade limitrofe” a Castiglione di Cervia.

Le strade interessate sono:

– Via Ragazzena, nel tratto compreso tra la Piazza Tre Martiri e via Borghetto: sarà interdetta al traffico veicolare dal giorno 15.11.2021 (lunedì) fino al termine dei lavori (presumibilmente il 19.11.2021, e comunque in base allo stato d’avanzamento dei lavori).

– Via Salara comunale, nel tratto compreso tra il vialetto Boni per un’estensione di m 100 verso la S.P.254, sarà interdetta al traffico veicolare dal giorno 17.11.2021 (mercoledì) fino al termine dei lavori (presumibilmente il 19.11.2021 e comunque in base allo stato d’avanzamento dei lavori). Dal 15/11/21 sarà presente il divieto di sosta in banchina stradale (lato scuola), dove inizieranno le prime lavorazione di smontaggio arredi eseguito a mano.

– Via Castiglione, nel tratto compreso tra Piazza Tre Martiri e via Cavina, il quale sarà regolamentata a senso unico alternato dal giorno 15.11.2021 (lunedì) fino al termine dei lavori (presumibilmente il 19.11.2021 e comunque in base allo stato d’avanzamento dei lavori).