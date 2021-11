È scomparso Luciano “Pavirò” Pavirani: il ricordo del segretario Acli S.Stefano Walter Raspa

È scomparso Luciano Pavirani : ne dà notizia Il segretario Acli S.Stefano Walter Raspa ricordando “l’amico di tante pedalate, di incontri conviviali sempre in amicizia che ha terminato la sua corsa in una discesa a Bertinoro”

“Pochi giorni fa – ricorda – pedalando sulla salita di Bertinoro mi hai sorpassato con facilità dicendomi: ‘A Raspa basta con quelle riunioni, allenati!’ In preghiera ti salutiamo, siamo sicuri che ti stai incamminando su un altro pellegrinaggio in bici per raggiungere i tuoi, i nostri amici “i Ciclesta de Prit delle Acli di S.Stefano”-Parafang (Tramonti), Balducci, Montanari, Zauli, Giusti,Gasperini, Francia, i nostri primi dirigenti, Don Serafino, Gori, Saporetti , Sirri, Centolani, Moschini e tanti altri”.